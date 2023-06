Misterioso rogo davanti a rivendita d’auto: 4 mezzi in fumo, danni per decine di migliaia di euro

Spread the love

PARABITA – Decine di migliaia di euro e quattro autovetture distrutte. È il bilancio di un incendio, di sospetta natura dolosa, divampato nella notte appena trascorsa all’interno di una concessionaria alla periferia di Parabita. Intorno all’una e mezzo i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli hanno infatti raggiunto la rivendita di veicoli in Contrada De Monte.

Nel piazzale antistante l’attività commerciale, intestata a un 51enne del luogo, quattro mezzi erano stati ormai avvolti dalle fiamme. Si tratta di una Renault Scenic, di una Opel Astra, di un’Alfa 156 e di una Citroen C4. Immediate le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza, per scongiurare altre conseguenze. Il danno complessivo, sebbene ancora in fase di precisa quantificazione, sarebbe ingente e purtroppo non coperto da polizza assicurativa.

