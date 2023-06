video – Intervento dei vigili del fuoco al termovalorizzatore di Parona

Spread the love

I vigili del fuoco sono intervenuti venerdì sera all’interno del termovalorizzatore di Parona per un incendio. Sul posto stanno lavorando le squadre di Vigevano e Mortara, con quattro mezzi. Per conoscere l’entità del rogo occorrerà attendere la fine dell’intervento e le risultanze delle verifiche che saranno effettuate. In serata alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di una colonna di fumo nero, avvistata anche da Comuni limitrofi, come ad esempio Vigevano. Le immagini, realizzate da Jose Lattari, sono state riprese all’esterno dell’impianto intorno alle 21,30. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara per un soccorso relativo a una sospetta intossicazione da inalazione di gas.

