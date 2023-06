Alluvione anche di decreti legge

Spread the love

C’è perfino una struttura governativa che si occupa di semplificazione. Ridurre il carico normativo rientra fra gli impegni di qualsiasi maggioranza si sussegua. In compenso, non è d’aiuto la raffica di decreti-legge adottati dal nuovo esecutivo, con relative e complesse leggi di conversione. Quota trenta decreti è imminente, solo in parte giustificata costituzionalmente per qualche evento calamitoso, come l’alluvione romagnola.

Si direbbe che invece si sia giunti alla complicazione permanente. La Corte costituzionale ha ora pubblicato una delle innumerevoli sentenze cui fa ricorso, in costante adozione soprattutto per il regionalismo esasperato e mal guidato dalla riforma della Carta attuata nel 2001. Le norme impugnate sono così presentate: “Art. 6, c. 6°, del decreto-legge 30/11/2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29/01/2014, n. 5, in combinato disposto con l’art. 1, c. 148°, della legge 27/12/2013, n. 147, nella versione originaria e come modificato dall’art. 4, c. 12°, del decreto-legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23/06/2014, n. 89”.

