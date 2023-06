VIDEO – Avellino – incidente sull’autostrada A16 – coinvolti un pullman e cinque auto – un decesso e 14 feriti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

oncluso l’intervento dei vigili del fuoco, iniziato stamattina alle ore 4.30, per un incidente stradale sull’autostrada A16, al Km 150, che ha visto coinvolti un pullman e 5 automobili.

Esclusa dalle squadre la presenza di eventuali altre persone coinvolte nell’incidente.

Dalle 4.30 quattro squadre di vigili del fuoco stanno intervenendo sull’autostrada A16, al Km 150, per un incidente stradale: coinvolti un pullman, con 38 passeggeri, e 5 auto: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, 14 i feriti. Operazioni in corso per escludere altre persone coinvolte.

