Lo studio internazionale di fase III ha dimostrato l’efficacia del farmaco immunoterapico diretto contro il recettore della morte programmata-1 (PD-1) pembrolizumab in combinazione con la chemioterapia con platino e pemetrexed come trattamento di prima linea per i pazienti con mesotelioma pleurico avanzato o metastatico non operabile. I risultati dello studio IND.227 sono stati presentati al meeting annuale 2023 dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) durante la sessione orale dedicata ai tumori toracici.

https://www.pharmastar.it/news//oncoemato/mesotelioma-pleurico-pembrolizumab-con-la-chemio-e-pemetrexed-prolunga-la-sopravvivenza-asco23-41492