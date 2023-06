Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Per la prima volta i vigili del fuoco del Comando di Roma omaggiano la Madonna del Divino Amore nel giorno della ricorrenza del 4 giugno 1944 in cui il popolo romano invocó la salvezza della città, facendo voto di erigere un nuovo Santuario e realizzare un’opera di carità in suo onore. Due operatori VF con l’autoscala hanno posizionato una composiziona floreale sulla torretta raffigurante la Madonna.