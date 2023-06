Ztl Roma, verso l’ok a benzina Euro 3 e diesel Euro 4: riunione con i consiglieri per le nuove regole

Spread the love

Dopo settimane di discussioni in Campidoglio e di proteste in piazza, il sindaco Roberto Gualtieri presenta ai consiglieri della sua maggioranza il nuovo piano del Comune sui divieti alla circolazione delle auto più inquinanti nel territorio di Roma

Nessuna restrizione per i mezzi diesel Euro 4 come inizialmente previsto, mentre le limitazioni varranno solo per quelli fino a Euro 3 (sempre diesel) e fino a benzina Euro 2. In più, ma è sempre un’ipotesi, da novembre 2024 non dovrebbe scattare il divieto per gli autoveicoli benzina Euro 3.

REPUBBLICA.IT