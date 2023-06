17 GIUGNO | Notte Bianca dell’Eur 2023 | Municipio Roma IX

Spread the love

Sabato 17 giugno 2023 si svolgerà la Notte Bianca dell’Eur 2023, iniziativa organizzata dal IX Municipio di Roma e patrocinata da Confcommercio Roma, in collaborazione con gli operatori commerciali, turistici e culturali del territorio.

L’evento ospiterà moltissime iniziative culturali, sportive e artistiche sulla scalinata della Basilica dei Santi Pietro e Paolo e in Viale Europa e Viale America che, per l’occasione, si trasformeranno in un meraviglioso cammino tra luci, colori ed emozioni.

https://confcommercioroma.it/eventi/17-giugno-notte-bianca-delleur-2023-municipio-roma-ix/