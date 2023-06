L’Italia si candida a ospitare l’Einstein Telescope

Spread the love

L’Italia entra ufficialmente nella gara per ospitare l’Einstein Telescope, il più potente strumento mai costruito per catturare le onde gravitazionali, fino a spingersi quasi al Big Bang che ha dato origine all’universo. La candidatura ufficiale, con il sito di Sos Enattos, in Sardegna, è stata presentata oggi a Roma dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Volevo offrire con la mia presenza l’attenzione, la volontà, la dedizione che il governo italiano intende mettere sulla candidatura dell’Italia a ospitare l’Einstein Telescope, volevo che questa volontà fosse chiara», ha detto la premier. Ospitare in Italia questo strumento senza precedenti è «per la scienza, un enorme balzo in avanti nella nostra capacità di comprendere il cosmo; per la politica è un modo per far tornare la ricerca italiana ed europea centrali», ha aggiunto. «Ce la metteremo assolutamente tutta: è un segnale all’Italia e al ruolo che l’Italia può giocare nel mondo».

https://www.media.inaf.it/2023/06/06/candidatura-einstein-telescope/