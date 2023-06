Piper precipita in provincia di Caserta: due morti

Spread the love

Tragedia in provincia di Caserta, dove un piccolo aereo di tipo Piper è precipitato pochissime ore fa con a bordo due persone, entrambe morte a causa dello schianto a terra.

Stando alle prime informazioni a nostra disposizione sembra che l’incidente aereo sia avvenuto in località Cellole. L’aereo, finito in un canalone, si è schiantato accartocciandosi su sé stesso. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, oltre ai membri del 118, che non hanno però potuto fare altro che confermare il decesso dei due individui a bordo del mezzo.

I resti del velivolo sono stati trovati in una zona quasi disabitata, seppur non molto distante da un caseificio del posto.

