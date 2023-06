Roma, concluso all’ISA la seconda edizione del corso NIA livello 3

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dal 5 al 9 giugno, presso l’Istituto Superiore Antincendi, si è svolta la seconda edizione del Corso NIA Livello 3 laser scanner. Hanno partecipato discenti provenienti dai territori delle Direzioni Regionali della Sicilia e della Sardegna, oltre a personale del Comando di Perugia, del Comando di Roma e della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Durante il corso si sono approfonditi gli aspetti teorici legati al funzionamento del laser scanner e si sono svolte attività di esercitazione pratica per il rilievo tecnico sul campo, con la successiva elaborazione dei dati per la riproduzione 3D e per i rilievi dimensionali delle aree scansionate. Il laser scanner è uno strumento ad alto contenuto tecnologico che trova impiego sia per le attività investigative e forensi, che più in generale per quelle di soccorso, in particolare su quegli scenari dove è necessario monitorare la stabilità delle strutture o i movimenti dei fronti di frana.