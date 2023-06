VIDEO – Roma, ancora un bus a fuoco: prima le esplosioni, poi le fiamme altissime

Spread the love

Momenti paura a Roma, nei pressi dell’omonimo parco, in zona Serpentare, nel III Municipio. Diverse le esplosioni che si sono sentite oggi, lunedì 12 giugno, intorno alle ore 16:05. Un bus della linea 235 di Roma TPL ha improvvisamente preso fuoco e, in pochi istanti, è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Fortunatamente in quel momento il bus era vuoto, in attesa di ripartire per una nuova corsa. A bordo c’era solo l’autista, fermo da 50 minuti. L’autista, accorgendosi dell’incendio, ha fatto in tempo a lasciare il bus prima delle esplosioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Ma il mezzo di Roma Tpl era comunque ormai completamente distrutto.

