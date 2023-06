VIDEO- Matrimonio choc, dopo la cerimonia si ribalta bus con gli invitati: 10 morti e 11 feriti, arrestato l’autista

Spread the love

È stato arrestato l’autista del pullman che si è ribaltato in un vigneto, caduto da una rampa a una rotonda nel New South Wales nello stato australiano del New South Wales, provocando la morte di 10 persone dopo una festa di matrimonio.

Ferite atre 11. Lo ha comunicato la polizia. 18 passeggeri che erano a bordo del bus sono invece rimasti illesi. L’autista ha 58 anni ed è stato condotto in un ospedale della zona sotto scorta della polizia per sottoporlo a test. L’incidente è avvenuto verso le 23.30 locali nel comune di Greta che si trova nella zona vinicola di Hunter, a nord di Sydney.

