Interventi dei Vigili del Fuoco di Como sul territorio – un decesso

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti oggi alle ore 11:50 con due mezzi nel comune di Erba in via Zappa, presso centro raccolta rifiuti Service 24 per incendio cabina autofurgone rifiuti. Non si segnala il coinvolgimento di persone

Due squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle ore 07:45 in Cantù in via Cesare Cattaneo per segnalazione incendio all’interno di una azienda lavorazione cosmetici. Una volta in posto i vigili di Cantù hanno provveduto alla messa in sicurezza di un macchinario fusore per creme, portato all’esterno per il raffreddamento. Non si segnalano feriti

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera poco dopo le 21 nel comune di Cernobbio in via Regina di fronte alla casa comunale per la messa in sicurezza e la rimozione di grossi rami spezzati di un cedro. Per l’intervento si è reso necessario interrompere la circolazione del tratto di strada per circa 40 minuti

Si segnala un intervento dell’autogru’ del comando VVF di Como in ausilio ai colleghi vigili del fuoco di Lecco sulla SS36 dir nel comune di Lecco direzione Valsassina per un incidente stradale che ha coinvolto un camion con decesso del conducente

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti oggi alle 14.40 in Como via Milano 175 per cornicione pericolante. In relazione alla caduta di calcinacci sulla pubblica si è reso necessario un intervento per verifica cornicione e messa in sicurezza. Non si segnalano fortunatamente persone coinvolte