Anemie da β-talassemia (meno grave) e sindromi mielodisplastiche: il futuro delle terapie è luspatercept?

Spread the love

Luspatercept, il primo farmaco somministrabile in Europa per stimolare la maturazione dei globuli rossi, ha con ogni probabilità un potenziale di efficacia più ampio. Approvata anche per il trattamento delle forme di anemia provocate da una sindrome mielodisplastica a rischio o basso intermedio, la molecola sviluppata e commercializzata da Brystol Myers Squibb in collaborazione con Merck (a seguito dell’acquisizione di Acceleron Pharma, che per prima aveva messo a punto luspatercept) potrebbe essere adatta alla somministrazione fin dalla prima linea di trattamento al posto dell’eritropoietina (Epo).

I dati che lo dimostrano sono stati presentati durante i congressi dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) e della European Hematology Association (Eha) e pubblicati sulla rivista The Lancet.

https://www.aboutpharma.com/scienza-ricerca/anemie-da-%CE%B2-talassemia-meno-grave-e-sindromi-mielodisplastiche-il-futuro-delle-terapie-e-luspatercept/