Incidente sul lavoro: morto operaio di Caorle precipitato da un traliccio

Caorle (Venezia), 14 giugno 2023 – Il giovane operaio di soli 23 anni stava lavorando su un traliccio a Castegnato in provincia di Brescia quando è precipitato: un volo da un’altezza di 40 metri che non gli ha lasciato scampo. La tragedia martedì 13 giugno: la vittima Sami Macukulli, di origini albanesi, residente a Caorle in provincia di Venezia, era dipendente della ditta Coget Impianti, stava facendo lavori di manutenzione.

L’operaio è morto sul colpo sotto gli occhi dei colleghi che hanno lanciato l’allarme. A causare la caduta fatale è stata probabilmente la rottura della catena di aggancio al traliccio dell’alta tensione. E’ stata questa la prima ipotesi dei carabinieri della compagnia di Chiari, ispettori dell’Ats e vigili del fuoco. Le indagini dovranno chiarire che cosa sia realmente accaduto e stabilire eventuali responsabilità

