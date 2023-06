Tunisia, i soldi Ue non bastano e il presidente Saied beffa il Paese

Spread the love

Per Nouri Fethi, ex membro del Cda della Banca centrale, la cifra offerta dall’Unione è “irrisoria” 2 minuti di lettura TUNISI – Cento milioni di euro per i migranti. Forse altri centocinquanta per l’assistenza al Paese.

È questa”misera somma” il vero e unico dall’Europa alla Tunisia: fondi che si possono sbloccare subito, anche se la seconda tranche non prima della firma di un Memorandum di intesa con la Ue e che può essere iniettata nel bilancio pubblico, per sopperire all’attuale mancanza di liquidità.

