Decreto di approvazione graduatoria ammissione al corso di formazione professionale per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale a Capo Squadra

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria per l’ammissione al corso di formazione professionale della procedura concorsuale interna, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale a Capo Squadra con decorrenza 1° gennaio 2022.

La Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II Affari concorsuali e contenzioso – comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso con allegata graduatoria generale del concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 762 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, di cui n. 754 da generico e n. 8 da radioriparatore, e di n. 15 posti per l’accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2022, per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, sul sito http://www.vigilfuoco.it nella sezione Bandi e Comunicazioni.

Analoga pubblicità viene effettuata anche sul sito intranet http://intranet.dipvvf.it.

Decreto n. 470 del 16 giugno 2023 di approvazione della graduatoria generale per la successiva ammissione al corso di formazione professionale.