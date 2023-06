Perugia, una giornata da pompiere per 30 ragazzi del Campus del Rotary Club Umbria

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il distaccamento di Assisi, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco, ha ospitato il 15 giugno trenta ragazzi per far vivere loro “una giornata da pompiere”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Campus dedicato a ragazzi disabili, organizzato dal Rotary Club dell’Umbria.

In caserma i ragazzi hanno assistito con grande attenzione alle dimostrazioni dei Vigili del fuoco: salita e discesa dalla scala italiana e scala a ganci, discesa da teleferica, e si sono divertiti cimentandosi nella guida del camion e nell’utilizzo del naspo antincendio.

Grazie alle attività che sono state organizzate, i giovani ed i loro accompagnatori hanno trascorso una mattinata diversa con tanto di attestato finale.

Le attività organizzate hanno evidenziato, ancora una volta, la storica vicinanza dei Vigili del fuoco alle tematiche della disabilità.