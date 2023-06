VIDEO – 5 feriti, di cui 1 vigile del fuoco, in un enorme incendio in un appartamento nel Bronx

Spread the love

SOUNDVIEW, The Bronx (WABC) — Un vigile del fuoco è stato portato in ospedale e altri quattro hanno riportato ferite lievi quando è scoppiato un enorme incendio in un condominio del Bronx.

Le fiamme sono scoppiate all’ultimo piano di un condominio al 1420 di Noble Ave a Soundview poco prima delle 19:00 di domenica,. Quasi 200 vigili del fuoco hanno combattuto l’incendio. I vigili del fuoco hanno colpito i piani superiori dell’edificio di sei piani con idranti ad alta potenza.

Un bambino è stato portato via su una barella; il vigile ferito è cosciente.

VIDEO