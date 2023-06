Spread the love

Attimi di paura questa mattina, 17 giugno, intorno alle ore 5 a Capaccio-Paestum. In un cantiere edile, per cause ancora in corso d’accertamento, è divampato un incendio. Sul posto è immediatamente giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso gli accertamenti per stabilire la causa del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.