Montefiascone | Terrapieno crolla su ristorante: indagine per omicidio colposo, area sotto sequestro

Indagine per omicidio colposo in seguito al crollo del terrapieno che questa mattina ha investito il ristorante – pizzeria “Da Paolo al Miralago” a Montefiascone. Nella frana è morto il titolare del locale: Paolo Morincasa, 72 anni, trovato senza vita sotto le macerie.

Sotto le macerie è rimasto intrappolato anche il cuoco del locale. L’uomo è stato estratto vivo dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Belcolle in seguito a traumi e ferite. Non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Viterbo. Sul posto anche il personale del Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro della Asl