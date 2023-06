Spread the love

Quali sono i nuovi importanti interventi su sanatorie e condono abusi edilizi in riforma testo unico edilizia e decreto dedicato? Si va verso una riforma del Testo Unico sull’Edilizia che, secondo le anticipazioni, dovrebbe prevede novità e modifiche relative a procedure, permessi, autorizzazioni e altri tioli edilizi nonchè su sanzioni e risoluzioni di abusi edilizi, con nuove sanatorie e condoni da definire.

La revisione del Testo Unico sull’Edilizio potrebbe contenere nuove sanatorie e nuove regole per abusi edilizi anche e soprattutto alla luce delle nuove costruzioni, decisamente diverse dalle vecchie, e proprio per tale differenza, dovrebbero essere definite diverse condizioni di irregolarità edilizia degli immobili. Ma si tratta di novità che potrebbero rientrare anche in apposito decreto.

https://www.businessonline.it/fisco-tasse/nuove-sanatorie-e-condono-totale-abusi-edilizi-in-riforma-testo-unico-edilizia-e-decreto-dedicato_n71236.html