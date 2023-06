Autobus ‘decapitato’, l’autista calcola male l’altezza e si schianta contro un cavalcavia

Spread the love

Un violento incidente davanti allo stadio Sant’Elia di Cagliari, ha lasciato sgomenti i presenti. Il conducente di un autobus deve aver preso male le misure e, mentre percorreva via Vespucci, ha cercato di passare sotto il cavalcavia di via Ferrara. Il bus, però, era troppo alto ed è stato letteralmente decapitato. L’errore dell’autista ha distrutto la parte superiore del mezzo, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per persone. LEGGO.IT