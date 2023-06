Roma piazzale Clodio, brucia l’archivio del Tribunale. Spente le fiamme, indagini sulle cause

Spread the love

Un incendio è scoppiato attorno all’ora di pranzo nell’archivio della procura in via Varisco. Incerte le cause. Sul posto sono accorse tre autobotti dei vigili del fuoco, oltre che una volante dei carabinieri e un’ambulanza, quest’ultima a scopo solo precauzionale.

L’allarme è stato dato dal personale dell’ufficio del Consegnatario, adiacente a quello interessato dalle fiamme, e dai dipendenti degli uffici della corte d’Appello che affaccia sulla palazzina dalla quale insieme a una colonna di fumo si alzava intorno alle 13 una forte puzza di plastica bruciata.

La palazzina B della cittadella giudiziaria, sede delle aule del tribunale monocratico, è stata evacuata. Non ci sono feriti e intossicati. Davanti al punto di ingresso agli uffici c’è anche un gazebo di presidio dell’esercito.

L’intervento dei vigili si è concentrato in un sottoscala al quale si accede da un corridoio laterale delle mura esterne tra via Variaco e via Amato. Secondo le prime informazioni, le fiamme, presto domate, avrebbero toccato solo fascicoli cartacei e imballaggi, non anche gli impianti, e anche per questo sono state presto domate. Ancora presto per valutare i danni.

corriere della sera