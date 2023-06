Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 🔥

Il 20 giugno alle 10.30, presso il Centro Studi Americani, si è tenuto l’evento “Criminologia e criminalistica: una sfida per la democrazia”. A fare gli onori di casa il Prefetto Roberto Sgalla in qualità di Direttore del Centro Studi Americani. All’evento, che ha suscitato notevole interesse tra i partecipanti, moderato dal Prof. Alessandro Sterpa dell’Università degli Studi della Tuscia, oltre al Prefetto Vittorio Rizzi, Vicedirettore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale, alla Prof. Carla Bassu dell’Università degli Studi di Sassari e al Dottorando dell’Università degli Studi della Tuscia, Dott. Giacomo Bertini, è intervenuta il Capo Dipartimento Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, Prefetto Laura Lega. Il Capo Dipartimento ha evidenziato, tra l’altro, mostrando un breve estratto del docu-film “Sulle tracce del fuoco” che racconta la nascita e lo sviluppo del NIA (Nucleo Investigativo Antincendi), l’importanza della sinergia che lo Stato deve mettere in atto tra le diverse Istituzioni che lo costituiscono, attingendo a questo scopo dalle spiccate professionalità esistenti e che per questo devono essere sempre messe a fattor comune. E’ possibile vedere l’intero docu-film sulla piattaforma di RaiPlay a questo link: https://www.raiplay.it/programmi/sulletraccedelfuoco