Roma, torna il cinema sotto le stelle: a Fonte Meravigliosa con “Lanterne magiche” e a Caracalla

Roma, nel piazzale antistante il Mercato Rionale di Vigna Murata, nel quartiere di Fonte Meravigliosa, al municipio IX, torna in 11 serate il cinema all’aperto; un’iniziativa a cura dell’associazione culturale e ricreativa “Lanterne Magiche”.

Da giovedì 29 giugno a domenica 9 luglio alle ore 21.00, in via Andrea Meldola, sarà possibile prendere parte gratuitamente alla visione di film dai generi diversi per tutti i gusti: da quelli di animazione come “Shrek” e “Madagascar”, alla commedia romantica di “Vacanze romane”.

A precedere le proiezioni numerose attività collaterali: Live podcast, esibizioni di stand-up comedy e presentazioni di libri. Prevista anche la partecipazione dell’attrice Eleonora Romandini, e della giornalista cinematografica Baba Richerme.

Ad accompagnare la visione in arena saranno allestiti anche stand gastronomici con: popcorn, gelati, arrosticini, panini e bevande.

