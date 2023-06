Vigile del fuoco prova ad attraversare la Manica a nuoto per beneficenza e scompare nel nulla tra le onde

Spread the love

Nessuna traccia di Iain Hughes, di Dudley, il vigile del fuoco che per beneficenza stava tentando di attraversale il Canale della Manica, che separa Inghilterra e Francia, a nuoto. Ha iniziato la sfida in solitaria con una barca di supporto martedì da Dover prima di scomparire, in acque francesi. Il 42enne non si trova, nonostante gli sforzi di una vasta operazione di ricerca con elicotteri militari, barche della marina e della polizia. Due settimane fa aveva scritto sui social media che la nuotata era stata ritardata a causa del maltempo.

In un comunicato per i media, i vigili del fuoco del West Midlands hanno dichiarato: “Siamo affranti nel confermare che uno dei nostri responsabili dell’equipaggio, Iain Hughes, è scomparso dopo il suo stimolante tentativo di nuotare nel Canale della Manica per beneficenza”. Ormai le speranze di trovarlo vivo sono nulle

today.it