Parma, incendio ditta di bancali in legno

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

Ieri alle 23.30 circa, nove squadre del Comando VVF di Parma e due del Comando di Piacenza sono intervenute in una ditta nel comune di Fontevivo, tra la via Emilia e la ferrovia, per un incendio di bancali in legno accatastati nel piazzale.

La prima squadra a giungere sul posto è stata quella del distaccamento di Fidenza supportata dalle squadre della centrale e da quelle del distaccamento di Fiorenzuola.

Le attivit√† di spegnimento e messa in sicurezza, che attualmente sono ancora in corso, hanno visto¬†impegnati una decina di mezzi, tra i quali APS ‚Äď ABP ‚Äď Carro Aria e un mezzo per gli incendi¬†aeroportuali, e circa 30 vigili del fuoco.¬†Per agevolare le operazione la linea ferroviaria Milano/Bologna √® stata chiusa per circa 4 ore.¬†