Roma, si riapre la voragine al Portuense: il crollo ripreso in diretta. Quartiere senz’acqua per oltre 2 ore

Ancora una voragine, ancora al Portuense, ancora in via Giannetto Valli. Una voragine di grosse dimensioni si è aperta sul marciapiede di via Giannetto Valli. Qui, ad aprile, nello stesso punto l’asfalto era collassato, costringendo i vigili del fuoco ad evacuare la palazzina. L’intera zona, oggi come allora, è finita senz’acqua per oltre due ore.

La voragine poco prima delle 14, all’altezza del civico 80. Decine i residenti riversatisi in strada per fotografare l’enorme buco. Il primo piano della palazzina è stato evacuato per sicurezza. Il crollo è avvenuto in due tempi. Nel secondo si vede il muro della strada letteralmente collassare. La voragine in pochi minuti si è riempita di acqua, segnale della rottura della conduttura. Sul posto il gruppo XI Marconi della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i tecnici di Acea e Italgas. In corso accertamenti

