«Al Sud sarà un massacro sociale», la minoranza parlamentare unita contro l’Autonomia differenziata

Gradualità, controllo costante e attenta valutazione di costi e benefici. Sono le parole chiave della Banca d’Italia sull’Autonomia Differenziata, il disegno di legge a firma del ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli che agita gli animi soprattutto al Sud.

In discussione in Parlamento, se approvata la riforma cambierà la Costituzione per dare più poteri alle regioni che ne faranno richiesta e più autonomia decisionale, ma soprattutto permetterà loro di trattenere una parte del gettito fiscale. Parte delle tasse, cioè, resterà sui territori invece che essere versata nelle casse dello Stato ed essere redistribuita.

