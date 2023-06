Un malore improvviso mentre è al volante di un camion: muore autista

Spread the love

Un infarto fulminante mentre si trovava alla guida di un camion lungo la tangenziale di Limena all’altezza dell’uscita 21. E’ morto così oggi 23 giugno un uomo originario della serba, Momier Catic di 63 anni che stava guidando un Iveco della società Alpina Est. I tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimarlo non hanno sortito gli effetti sperati.

La vittima mentre stava imboccando l’uscita per proseguire in direzione di Piazzola sul Brenta, ha cominciato a sbandare poi con il mezzo fuori controllo è finito contro il guardrail. I sanitari che l’hanno preso in cura subito dopo non hanno riscontrato la presenza di lesioni riconducibili all’urto. A stroncarlo è stato un probabile infarto che gli ha tolto qualsiasi speranza di salvezza. Nella carambola è rimasto marginalmente coinvolto un altro mezzo pesante Ford, ma il suo conducente non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

PADOVAOGGI.IT