Incendio a San Polo di Torrile (Parma) in una fabbrica di polistirolo.

San Polo di Torrile (Parma) – “L’incendio in via 4 Novembre al momento, risulta domato e sotto il controllo dei Vigili del fuoco di Parma, intervenuti sul posto, ai quali rinnovo il mio ringraziamento per il lavoro svolto congiuntamente a carabinieri, polizia locale, tecnici comunali e squadre antincendio delle aziende vicine”, la notizia diffusa sui social dal sindaco di Torrile Alessandro Fadda a fiamme spente e ordinanza con le misure di sicurezza da adottare per le prossime 24 ore firmata.

Il grosso incendio si è sviluppato oggi 28 giugno 2023 attorno alle 13 in un’azienda nel quartiere industriale a nord di San Polo di Torrile, in via 4 Novembre, nel parmense. Sui social il sindaco Alessandro Fadda fa sapere che su indicazione di Arpae si invita “a tenere chiuse le finestre delle abitazioni e a spegnere gli impianti di climatizzazione in un’area di un chilometro e mezzo dal punto in cui è scoppiato l’incendio. Opportuno l’uso della mascherina“. Sul posto ci sono squadre di vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i tecnici del Comune

