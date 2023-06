Palermo, scoperta donna deceduta da giorni nel silenzio più assoluto

Spread the love

A Palermo una donna anziana è stata trovata morta in casa. Palermo si è svegliata sotto choc oggi. Nella tarda mattinata, i vigili del fuoco hanno fatto l’amara scoperta di una donna di 67 anni senza vita nella sua abitazione in Via Pipitone Federico. La povera anziana, vedova e sola, era deceduta da giorni nel silenzio più assoluto, senza che nessuno si accorgesse della sua drammatica fine.

Quando i soccorritori hanno fatto irruzione nell’appartamento, per la donna ormai non c’era più nulla da fare. Un’altra tragedia della solitudine in una Palermo che vede casi simili avvenire in modo sempre più frequente.

