Il ricordo del Presidente dell’ANVVF dipartimentale

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

E con grande dolore che apprendiamo la scomparsa del CR Ciro Esposito già vice capo sede presso le SCA. Colpevolmente lo avevamo perso di vista a seguito delle sue condizioni di salute e non siamo riusciti a consegnarli un concreto riconoscimento per la sua instancabile attività nei confronti di questa sezione. Dedito al servizio e sempre professionale assumendosi proprio la responsabilità di ogni decisione lascia in noi un vuoto e verso di lui un apprezzamento che non gli abbiamo tributato mai a bastanza. Alla famiglia sentite condoglianze sottolineando la fierezza nell’ avere nel proprio seno un persona così

Presidente Paolo Moschetti