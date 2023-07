Appiccano incendio a rifiuti e tentano fuga, arrestati

Spread the love

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 30 GIU – Avrebbero dato alle fiamme un accumulo di vari materiali, tra cui alcuni rifiuti speciali come filtri di auto, bidoni di vernice e pneumatici per poi darsi alla fuga: due persone di 27 e 30 anni sono state sorprese e arrestate dai carabinieri a Roccella Ionica con l’accusa di incendio e combustione illecita di rifiuti. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio sono stati attirati dal fumo denso e dalle fiamme propagatesi in un’area rurale di Contrada Lacchi e, dopo essersi recati sul posto, hanno sorpreso e bloccato i due che stavano tentando di allontanarsi. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere il rogo e a mettere in sicurezza l’intera area. (ANSA).