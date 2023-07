VIDEO – Incendio in via Arrivabene a Mantova: lo storico dell’arte Braglia ricoverato al Niguarda

Spread the love

Gazzetta di Mantova – L’appartamento dello storico dell’arte Riccardo Braglia è andato distrutto nella notte tra giovedì 29 giugno e venerdì 30 giugno in via Arrivabene a Mantova. L’uomo è grave; stato messo in salvo dai vigili del fuoco e ricoverato d’urgenza nel reparto Grandi ustionati del Niguarda di Milano. Le fiamme sono divampate a mezzanotte e mezza, i pompieri sono rimasti impegnati fino alle 6.30 del mattino per spegnere tutti i focolai all’interno dell’appartamento su due piani. Nessun’altra abitazione sembra essere stata danneggiata dal fuoco. Ancora da verificare le cause, accidentali, dell’incendio.

