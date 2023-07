Incendio in azienda edile Roccabernarda

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

Questa mattina intorno alle 06:30 una chiamata alla sala operativa vigili del fuoco di Crotone segnalava fiamme in un’azienda di calcestruzzo in Località Fiera di Roccabernarda, giunti sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro con autopompa ed autobotte trovavano dei mezzi all’interno ed all’esterno del capannone, totalmente interessati dalle fiamme.

Si procedeva repentinamente allo spegnimento degli stessi evitando il propagarsi dell’incendio nella restante parte del capannone e dell’azienda.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.