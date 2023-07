Il caso. Sgarbi, pieno di volgarità al Maxxi. Rivolta dei dipendenti

Spread the love

Indignazione e forti polemiche per la serata inaugurale dell’Estate al Maxxi, programma serale di musica, cinema, incontri e letture nella piazza del museo romano da poco guidato (in epoca centrodestra) da Alessandro Giuli, che ha visto il 21 giugno un dialogo tra il cantautore Morgan e Vittorio Sgarbi, con la partecipazione dello stesso Giuli.

Il caso è esploso ieri con la circolazione del video registrato, disponibile su YouTube. L’intervento del sottosegretario alla Cultura, in particolare, ha sconfinato nella volgarità e nel turpiloquio, come sempre più spesso capita all’ormai 71enne critico d’arte, fra espressioni sessiste e allusioni ripetute agli organi sessuali.

Al termine della serata, a caldo alcuni dipendenti del Maxxi, che ha un personale in prevalenza femminile, hanno scritto al presidente Giuli una lettera riservata per chiedergli di tutelare la dignità del museo delle arti del XXI secolo. Giuli li avrebbe poi incontrati. Contattati telefonicamente dalle agenzie di stampa, alcuni dipendenti del museo hanno manifestato solidarietà al presidente, il cui ruolo non è mai stato messo in discussione nemmeno nella lettera che aveva solo l’obiettivo di condividere l’inopportunità dei contenuti della serata.

avvenire.it