Il dl lavoro è legge: ecco tutti i provvedimenti contenuti

Spread the love

l decreto Lavoro, con il via libera definitivo della Camera, viene convertito in legge. Diverse le novità introdotte dal provvedimento varato dalla riunione del Cdm del 1 maggio scorso: si va dall‘addio al reddito di cittadinanza che viene sostituito dall’assegno di inclusione a un ulteriore taglio del cuneo fiscale, ma solo fino al 2023, alle modifiche sui contratti a termine fino alla proroga dello smart working.

Dall’1 gennaio 2024 viene istituito l’Assegno di inclusione, misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale e di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli. Il testo prevede il riconoscimento – a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare – del beneficio a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Per l’accesso al beneficio devono concorrere – al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata di fruizione del beneficio – congiuntamente diversi requisiti, con riferimento alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno, alla condizione economica, al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e alla mancanza di sentenze definitive di condanna, requisiti che devono essere posseduti congiuntamente.

QUOTIDIANO.NET