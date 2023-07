Roma propone le torri dell’Eur: da “Beirut” al sogno della rinascita

Spread the love

La Beirut di Roma può diventare la nuova casa dell’Autorità europea antiriciclaggio. Il Governo ha ufficialmente scelto, e comunicato formalmente, la Città Eterna come candidata italiana per ospitare l’Amla. La cui sede in caso di esito positivo sarà all’Eur, nelle due Torri dell’ex Ministero delle Finanze davanti la Nuvola. Costruite nel 1961 sul progetto di Cesare Ligini, da oltre un decennio versano in una condizione di degrado.

la repubblica