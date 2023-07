“Non caricate monopattini e bici elettriche di notte”: la drammatica richiesta dei vigili del fuoco dopo la morte di madre e figli a Cambridge

Spread the love

Gemma Germeney, 31 anni, è morta Cambridge, insieme ai suoi figli, Lilly e Oliver, di otto e quattro anni, venerdì scorso in un incendio domestico nella loro villetta. Un dramma che ha spinto i vigili del fuoco ad indagare in profondità

Gemma Germeney, 31 anni, è morta Cambridge, insieme ai suoi figli, Lilly e Oliver, di otto e quattro anni, venerdì scorso in un incendio domestico nella loro villetta. Un dramma che ha spinto i vigili del fuoco ad indagare in profondità.

La causa della tragedia è stata scoperta dal Cambridgeshire Fire and Rescue Service: a prendere fuoco è stata la batteria di una bicicletta elettrica lasciata a caricare durante la notte. Le e-bike e gli e-scooter sono modalità di trasporto personale molto diffuso nelle cittadine del Regno Unito perché poco costose ed ecologiche, ma in questo caso ne è nata una tragedia.

L’incendio causato alla villetta dalla batteria della bici elettrica è stato talmente intenso che sono stati necessari ben 30 vigili del fuoco per esinguerlo. Purtroppo era troppo tardi per la signora Germeney e per le figlie.

La diffusione dei mezzi di locomozione elettrici ha reso sempre più frequenti gli incidenti derivanti dalle batterie al litio, attualmente legate ad una tecnologia ancora soggetta troppi incidenti e incendi pericolosi. A giugno un‘auto elettrica è esplosa a Treviso in garage, distruggendo una villetta.

scenarieonomici.it