Cede una griglia del marciapiede: uomo sprofonda e viene recuperato dai pompieri

Paura oggi pomeriggio in via Ribera, traversa di via Pietro Ranzano, dalle parti di corso Finocchiaro Aprile. Un uomo di 49 anni, mentre stava camminando sul marciapiede, nei pressi del civico 18, a causa del cedimento di una griglia, è caduto, facendo un volo di circa tre metri.

Sul posto è intervenuta oltre a una squadra dei vigili del fuoco, anche il nucleo Saf, speleoalpinofluviale, che con alcune manovre hanno recuperato l’uomo, dopo averlo immobilizzato sulla barella in dotazione. Il quarantanovenne è stato quindi affidato alle cure del personale 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto è stato richiesto personale dell’ufficio tecnico comunale per delimitare l’area in cui si è formata una buca.

PALERMOTODAY.IT