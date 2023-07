Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Dalla mattinata di oggi tutte le squadre operative dei Vigili del Fuoco di Ragusa sono state impegnate per incendi di vegetazione che hanno interessato diverse zone del territorio Provinciale. Particolari criticità si sono riscontrate in c/da Caitina-Monteserrato, dove, verso le 14.30, un incendio si è rapidamente propagato e i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire con tre squadre operative, provenienti da Modica e da Ragusa. Una squadra sta ancora operando sul posto per le operazioni di bonifica. Altra situazione critica nella riserva Pini D’aleppo a Vittoria dove, a causa dell’inaccessibilità dei luoghi via terra sta operando un elicottero. Le squadre operative dei Vigili del Fuoco stanno ancora operando in altri incendi di minore entità in divere località del Ragusano. Operanti sul territorio a supporto delle squadre VF anche personale AIB del Ripartimento delle Foreste di Ragusa e squadre Volontari Protezione Civile.