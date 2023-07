Incendio nella notte nell’azienda Ecotec – zona industriale di Ortona.

Spread the love

Sono sul posto il sindaco Leo Castiglione e l’assessore alla Protezione Civile, Paolo Cieri.

Il primo cittadino, in accordo con i vigili del fuoco, ha contattato il direttore dell’Arta, Maurizio Dionisio, che ha immediatamente allertato una squadra che sta arrivando a Ortona per i controlli delle emissioni nell’aria. L’Arta giunta sul posto rinnova il consiglio di tenere le finestre chiuse e di non raccogliere frutta e ortaggi nelle seguenti zone: contrada Tamarete, contrada Fonte Grande, Villa Grande, Villa Deo, Villa Pincione, Villa Carlone.

abruzzoweb.it