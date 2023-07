Fuoco in casa: i figli salvati dal fumo Bimbo preso alla finestra con la scala Allarme del padre, crolla un solaio

Spread the love

A lanciare l’allarme l’uomo, che ha visto il fumo entrare nelle stanze, comprese quelle dove stavano dormendo i ragazzi. Sul posto si sono portati, con una squadra, i vigili del fuoco di Montevarchi. Sarebbe bastato qualche minuto in più per piombare nel dramma. Subito dopo aver portato in salvo la ragazza che era all’interno è infatti crollato il solaio di una camera da letto. Quando sono arrivati i pompieri dentro la casa, avvolta dal fumo denso, c’erano una giovane di 26 anni con dei problemi di disabilità e suo fratello più piccolo di 9. Proprio quest’ultimo ha avuto il sangue freddo che serve come non mai in queste occasioni.

Si è precipitato nel bagno, ha aperto la finestra per far uscire il fumo e ha atteso l’aiuto dei pompieri che grazie a una scala esterna lo hanno tratto in salvo. Le attenzioni, naturalmente, si sono concentrate anche sulla sorella e non è stato un gioco da ragazzi portarla fuori dalle sue mura domestiche.

La visuale era pessima, il fumo aveva totalmente invaso la camera, che si trovava a pochi metri da quella che poi è crollata, ed è stato necessario prenderla di peso per portarla al riparo e metterla, successivamente, nelle mani dei sanitari, intervenuti per prestare soccorso alla famiglia.

