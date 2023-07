Incendio in appartamento: intervento dei vigili del fuoco con 5 automezzi

Spread the love

Ivigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e dal distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti intorno alle 3:45 della notte appena trascorsa in Viale del Poggio Imperiale, per un incendio in un appartamento situato al terzo piano.

Abbastanza ingente lo spiegamento dei pompieri: sul posto sono state inviate due squadre e ben cinque automezzi, tra i quali un’autoscala.

Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato le fiamme, né se all’interno dell’immobile fossero presenti persone: fortunatamente non ci sarebbe nessun ferito. Al termine delle operazioni di spegnimento, in seguito ai danni provocati dall’incendio, l’appartamento e alcuni vani di quello sottostante risultano non fruibili.

firenzetoday.it