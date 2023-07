Barca a fuoco in mare, alta colonna di fumo nero a Castiglione della Pescaia

Spread the love

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 9 luglio 2023 – Paura in mare a Castiglione della Pescaia. Intorno alle ore 10 una barca – per l’esattezza un semicabinato – è andato a fuoco forse per un guasto al motore. L’incendio ha completamente distrutto l’imbarcazione, a bordo della quale c’erano un uomo e una donna.

Una alta colonna di fumo si è alzata in cielo ed è rimasta visibile per molto tempo da molte zone della costa. La guardia costiera è prontamente intervenuta, riuscendo a salvare la coppia a bordo della barca. I due sono stati portati a riva e non risultano essere rimasti feriti nell’incendio.

la nazione