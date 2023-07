Interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso nel comune di Carate Urio ss.340 ore 16.30 circa per un incidente stradale con una auto ribaltata con 2 occupanti feriti. Vigili del Fuoco di Como in posto 118 e Polizia . Strada chiusa in entrambi i sensi .

Intervento di soccorso alle ore 10:30 circa per una donna di 84 anni caduta all’eremo di San Miro a Canzo ,in posto squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo , Soccorso Alpino e 118 per il trasporto in ospedale .

Intervento di soccorso tecnico urgente ore 03:00 circa per un incidente stradale con 3 veicoli coinvolti con 1 persona incastrata in autostrada direzione Chiasso dopo la barriera di Grandate. In posto VVF Como, 118, Polizia stradale e personale autostrade. Si segnalano due feriti