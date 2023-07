Filippo Facci e la frase choc sulla presunta vittima di stupro: la Rai ci ripensa e blocca la sua rubrica?

Spread the love

Filippo Facci rischia di vedere sfumare la messa in onda della sua trasmissione, “I Facci del giorno” che avrebbe dovuto andare in onda su Rai2 nella prossima stagione. Il giornalista di “Libero” è finito nell’occhio del ciclone per una vicenda che riguarda la denuncia per presunta violenza sessuale che ha raggiunto Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. In un articolo pubblicato proprio su “”Libero”, il giornalista si è lasciato andare a dichiarazioni a dir poco discutibili che hanno innescata una gigantesca polemica politica. La frase incriminata riguarda direttamente la presunta vittima dello stupro. “Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”, così scrive Filippo Facci. Una frase forte che non poteva passare inosservata. Il primo a porre la questione è stato il responsabile informazione del PD Sandro Ruotolo, che ha detto: “Conviene alla Rai, al servizio pubblico affidare un programma a Filippo Facci che si esprime così su Libero dell’8 luglio? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secon

daria? Che dice il comitato etico della Rai? Il servizio pubblico può consentire una lettura del genere sulle donne? Pensateci bene dirigenti di viale Mazzini. Il servizio pubblico è di tutti ma non può esserlo dei sessisti, dei razzisti e del pensiero fascista”.

